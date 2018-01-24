〈北部〉（桃園）寒假作業玩文創 永安國中設計LINE貼圖

2018-01-24

〔記者陳昀／桃園報導〕寒假明天就到囉！許多學校推動特色寒假作業讓學生從「做中學」，長期推動海洋教育的永安國中鼓勵學生發揮創意、設計LINE貼圖，開學後會挑選十六款貼圖上架；桃園區後站的建國國小也鼓勵學生探訪後站的東南亞移工商店街，藉此認識不同國家的文化。

永安國中校長黃金增表示，今年逢創校五十週年，決定讓學生設計LINE貼圖慶祝，如此也能展現創意、磨練繪圖技巧，學生葉孚姈、王光祐昨天分享繪圖初稿，分別用「氣鼓鼓」的河豚、齜牙咧嘴的鯊魚表達生氣，兩人笑說，對同學不耐煩又不好意思表達時，用這個貼圖最剛好；楊梅國中也讓學生票選去年的代表字，並於寒假設計「賀年LINE貼圖」。

建國國小校長林業泰說，因為學校位處桃園後站、鄰近東南亞移工商店街，希望學生認識東南亞文化與台灣文化的融合，讓學生寒假前往實地訪問，再寫成專題記錄下來。

新埔國小 拍照做明信片寄給筆友

「森呼吸，不『霾』願！」新埔國小鼓勵學生利用寒假在桃園各地「行腳」，探訪山林或巷弄田間拍下美景，再製成文創風景明信片，開學後會安排寄給國際筆友，讓世界看見台灣的美。

楊梅國中秀才分校慈輝班多數學生會在教師或畢業校友陪伴指導下完成寒假作業，校方規劃讓學生到楊梅區秀才茶廠體驗學習，認識農產特色，春節也會製作窗花、寫春聯。

埔心國小的寒假作業以親子共作為主軸，教師指定符合年節氣氛的曲目，讓學生吹奏陶笛給家人聽，也要求學生在過年期間完成「親子跳繩」、「親子共讀」等任務，帶動家庭和諧。