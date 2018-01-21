〈北部〉《桃園》回收場收放非法物 疑有集團暗操作

2018-01-21

〔記者劉慶侯／台北報導〕桃園市平鎮區「阿寶資源回收企業社」涉嫌收受有害廢棄物，並污染環境造成惡臭飄散及粉塵，警方蒐證當場查獲貯存有害廢溶劑、廢污泥及有害醫療廢棄物，並在醫療廢棄物中驚見裝有廢棄針筒的太空包十包，涉案的黎姓負責人及高姓、伍姓犯嫌都被移送桃園地檢署偵辦，另有一名連姓犯嫌尚未到案。

「阿寶回收社」還以紅土掩飾不法

警方調查，連嫌及高嫌為牟取不法利益，以假借設置倉庫堆放五金及飲料名義，向不知情的林姓及楊姓地主，分別承租位於桃園市中壢區、大園區兩處廠房，非法棄置有害事業廢棄物後逃逸，地主驚覺廠房遭棄置廢棄物，需自行花費鉅額清除費用時，黎嫌及伍嫌便出面透過仲介聯繫兩名地主，表示可以用低於市價價格，代為清運至「阿寶資源回收企業社」內棄置、掩埋，並利用大量紅土企圖掩飾不法。

保七總隊三大隊接獲民眾檢舉後，從「阿寶資源回收企業社」著手調查，逐步鎖定幕後有集團在運作，警方調閱數千筆監視系統畫面，逐一比對進出人員及車輛，追出有害廢棄物來源及涉案人士。

警方事後以無人飛行機（ＵＡＶ）等科技工具，計算掩埋占地面積約一千三百平方公尺（三九三．二五坪），掩埋量約為七千九百立方公尺，經會同環署以挖土機開挖發現，掩埋有印刷電路板、廢木材、廢布、廢塑膠、廢污泥等，確認為有害事業廢棄物。

由於連嫌目前通緝未到案，警方以涉嫌違反廢棄物清理法，先將黎嫌等三人函送桃園地檢署後續偵辦。