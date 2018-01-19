〈南部〉（台南）愛心總舖師 擺千人宴請弱勢

2018-01-19

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕由專業總舖師組成的福爾摩沙廚藝協會，二十年來首度聯手為弱勢辦桌，將於下週四在歸仁推出「千人宴」愛心尾牙，廣邀南關線地區的低收入戶參加，住得較為偏遠的，更準備專車接駁，飽餐之外，現場還發放民生物資，寒冬送暖。

福爾摩沙廚藝協會 首度送暖

「歲末寒冬送暖低收戶千人宴晚會」將於本月二十五日在仁壽宮前舉辦，邀請仁德、歸仁、關廟、龍崎等行政區的弱勢家庭參加，由知名總舖師蘇嘉進擔任主廚，昨天發表菜色。

福爾摩沙廚藝協會長鄭文欽表示，當天預計席開一百五十桌，這項公益活動將巡迴台南各地區辦下去，未來甚至擴大至外縣市舉行，讓總舖師們的愛心，可以持續傳揚到更多角落。

鄭文欽說，去年七月，創會長「阿勇師」汪義勇提議，希望可以透過辦桌的形式，為弱勢家庭盡份心力，成員們回響熱烈，開始推動這場千人宴，募集資源，全力籌辦。

身兼福爾摩沙廚藝協會秘書長的蘇嘉進指出，晚宴中每桌將有八道佳餚，包含四喜拼盤、香菇肉羹、蛋黃米糕、藥膳燉土雞、鮑片白菜滷、日式和風三鮮、港式蒸大鱸魚、招牌梅乾扣肉手工刈包等，以及一份甜點，相當豐盛。

25日宴請低收戶 並發放物資

蘇嘉進提到，在各界捐贈下，當天也準備五千斤的白米與關廟麵，還有三千公升的沙拉油等物資，在現場進行發放，希望弱勢感受社會的溫暖，過個好年。

各公所力挺廚藝協會，仁德區長郭鴻儀、歸仁區長陳必成、關廟區長王素珠與龍崎區長蕭琇華等昨天都到場協助代言，也籲請更多善心人士投入，一起支持照顧弱勢的行動。