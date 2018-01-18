〈台北都會〉餐飲學校推年菜 CP值高超搶手

2018-01-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆春節腳步近了，台北市各學校推出應景年節活動，開平餐飲學校循例推出年菜，全是學生包辦，因主打健康、實惠的高ＣＰ值，百份年菜極為搶手，年菜開賣八個年頭，每年銷售幾乎高達九成，學校今年加碼到一百二十份，已有不少人探詢。同樣設有餐飲科的育達商職首次與社福團體合作，自製六十份年菜，發送給台北市十二行政區獨居或弱勢長者。

開平餐飲學校今年製作十一道年菜，由學生研發設計，包括蟹粉獅子頭、貴妃醉香雞、嶺南烤肋排、海景佛跳牆、牛蒡蜜香魚等，價格從一八○元到最貴的佛跳牆八八○元不等。其中蟹粉獅子頭不同於市面常見的紅燒獅子頭，也是開南今年最具特色的年菜之一。

開平學生設計 價格平實

負責開發該道年菜的學生蕭宇佑表示，小時候過年，都會吃到奶奶拿手菜「蟹粉獅子頭」，湯頭用老母雞、金華火腿與豬皮熬煮八小時，肉餡要摔打，相當費工，最特別的工序是用水煮烹調，與一般油炸獅子頭不同口感，為讓其他人吃到這樣的味道，因此特別製作這道年菜。

開平餐飲表示，年菜專案推行至今八年，有養生、素年菜等各種樣式，吃過的消費者評價反應佳，認為價格平實，料理有一定水準，不用一次買全套、可單買，很受小家庭喜歡，因此每年銷量可達九成，甚至部分受歡迎年菜還超賣，得要趕緊補貨。

開平餐飲透露，由於銷量成績很好，考量食材成本與製作時間，原本年菜提供一百份，今年增加至一百二十份，還沒開放訂購就有回頭客來探詢，目前開放訂購至二月三日。

育達商職自製年菜送獨老

育達商職則利用年前讓學生在校動手嘗試練習做年菜，並未對外販售或提供。不過今年育達商職餐飲科一名業師與老五老基金會合作，首次以公益方式製作六十份年菜。

育達商職主任廖翊合說，為了讓長者能在除夕前吃到熱呼呼料理，二月十四日當天將出借學校場地，由老師帶著學生義煮，年菜共有四菜、一湯與白飯，份量不少，足夠讓長者吃個兩、三天，當天基金會會將現煮的年菜立刻發送給各區的六十位獨居長者。