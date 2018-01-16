〈台北都會〉同規同價？ 民疑垃圾袋比兩用袋大

2018-01-16

環局︰設計不同 容量無差異

〔記者周彥妤／台北報導〕為推行減塑，今年元旦起，台北市超商、超市及量販店禁售「購物用塑膠袋」，只能賣另可當專用垃圾袋用的「環保兩用袋」，但有民眾發現，兩用袋和垃圾袋十四公升都是五元，尺寸卻不統一，兩用袋明顯縮水。對此，環保局表示，這只是兩種袋子設計不同所致，設計之初都已經過實驗，只要盛滿水，即可發現容量絕無差異。記者實測也發現，將兩用袋裝滿水，確實與標示容量一致。

今年元旦起，北市超商、超市及量販店禁售「購物用塑膠袋」，只可賣兼具購物用塑膠袋及專用垃圾袋功能的「環保兩用袋」。兩用袋分為三公升、六公升及十四公升，單價分別為一元、兩元及五元；「專用垃圾袋」則分三公升、五公升及十四公升，單價分別為一．○五元、一．八元及五元。

有民眾指出，北市「環保兩用袋」及「專用垃圾袋」十四公升單價都是五元，但兩用袋明顯小了一大圈，實在差太多，同樣都要花五元，觀感不佳，會降低買兩用袋的意願；不明白市府力推減塑，為何不乾脆一併使用兩用袋就好，最基本連兩種袋子同規格同價位尺寸也不統一，不利市民配合。

北市環保局資源循環科長崔浩志表示，專用垃圾袋為平口式設計，環保兩用袋則是可撐開的摺角袋設計，當初設計都有經過實驗，只要把袋子裝滿水，就能發現容量絕對沒有少。經記者一一實測也發現，將三種規格的兩用袋盛滿水，盛裝重量確實與袋上標示吻合。

崔浩志說，兩種袋子之所以採不同設計，是因民眾屢次反映，兩用袋的前身「二次袋」與專用垃圾袋太相似，「會不敢拿出去當購物袋用」，故重新調整袋型、顏色及厚度，且兩用袋的摺角設計，也是為方便民眾購物時可撐開放如一打飲料等較立體的物品。