〈中部〉嘉市打造林業鐵道黃金觀光廊道 賴揆力挺

2018-01-14

全力支持嘉市再現林業風華

〔記者王善嬿／嘉市報導〕行政院長賴清德昨率行政團隊視察嘉義市阿里山林業村等處，就嘉市府提出「林業鐵道文化黃金觀光廊道建置計畫」，再現林業風華，指示農業委員會、國家發展委員會等全力支持，他強調要中央與地方合力達成文化資產保存、建置林業文化園區及發展觀光產業效益等三大目標，讓嘉市更進步。

立委李俊俋說，繼檜意森活村營運後，阿里山林業村也快修復完成，希望結合兩村及法務部嘉義舊監獄、阿里山森林鐵路直到嘉義車站，為黃金觀光廊道，其中，嘉義舊監轉型獄政博物館二、三期修復工程，因中央財政困難停擺，經多次協調後，由文化部編列七成預算、市府二成及法務部一成，盼今年開始二期工程，請賴揆幫忙加速推動。

賴清德讚許嘉義市長涂醒哲團隊推動市政有成，去年獲評選為全球第七大智慧城市、LED路燈、推動太陽能發電的千屋計畫及民眾到醫院健康檢查等政策，都很用心，嘉市日治時期是全國最重要的木材產業城市，現在文化資產價值不亞於過去，請國發會、農委會協助嘉市執行黃金觀光廊道計畫。

農委會、國發會將與市府合推

賴揆表示，希望中央與地方合力完成三大目標，一是修復文化資產及讓文化資產保存，二為建置林業文化園區，改造都市景觀，提升民眾生活空間，讓嘉義市民感到光榮，三是發展觀光效益，吸引觀光客來嘉；農委會主委林聰賢說，將與市府、國發會組成推動小組，擇期開會促成。

賴揆一行人還到嘉義城隍廟、九華山地藏庵參香，祈禱國泰民安，感謝廟方捐款賑濟○二○六台南地震災情，並訪視長期照護據點、中華聖母社會福利基金會的聖愛家園；沐浴車護理師黃渝雅反映，照服員平均薪資二萬八千元、護理師三萬三千元到三萬五千元，人才流動率高，招募不容易，請中央協助提高薪資待遇；隨行視察的衛生福利部長陳時中回應，將推動照服員證照化，以有證照者可加成薪資等方式來改進。