〈南部〉袋袋相傳 環局回收近四萬個購物袋

2018-01-10

〔記者蔡文居、邱灝唐／台南報導〕環保署今年起擴大限塑政策，而台南市環保局早在前年就推出「袋袋相傳」活動，募集可再循環使用的購物袋供民眾使用，至今共計三萬九千多個購物袋，減量達一千多公斤。環保局也說，因為限塑政策讓原本就熱門的袋袋相傳更為搶手，而且業者也用創意方式取代一次性塑膠袋。

設28處取用櫃 供索取循環使用

環保局廢管科長邱瑞基表示，台南早在前年就推出袋袋相傳活動，募集可再循環使用的購物袋（包含二手不織布購物袋、紙袋等），並於百貨公司、文具零售店及超級市場等設置取用櫃，至今已達廿八處，在今年限塑的第一個禮拜就發出一千個袋子，可說是剛上架就被下架，儘管這樣的量比起過往一年多可借出三萬九千多個購物袋相去不遠，但受限於回收的袋數，否則絕對可以刷新紀錄，因此希望民眾在拿的同時，也能提供讓下一位顧客使用。

環保局表示，除此之外，業者也紛紛想出創意方式取代一次性塑膠袋，例如部分麵包店業者改用紙材質購物袋取代、飲料業者推廣布製Ｔ型袋或麻繩、電子商品零售業則是以尼龍繩綑紮小型商品，方便顧客提取。

環保署今年擴大「不得免費提供」購物用塑膠袋的管制對象，分別為現行公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等七大類，新增藥粧店、美粧店、藥局、醫療器材行、家電攝影、資訊、通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等，共計十四大類管制對象。