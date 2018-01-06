〈台北都會〉南港轉運站 將成北台最大轉運站

2018-01-06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南港轉運站作為台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的交通節點，若南港商三特公辦都更案、南港轉運站ＢＯＴ招商順利，台北市政府期許將來成為串接台灣東、西部的轉運樞紐，目標二○三六年達到每天近七萬旅次，超越每天六．六萬旅次的台北轉運站，發展為北台灣最大轉運站。副市長林欽榮表示，七、八年後，南港轉運站將與台北車站平起平坐。

公共運輸處副處長尚錦堂表示，目前台北市的三個主要客運轉運站，台北、圓山及市府轉運站，每天搭乘逾十萬人次，已經滿載，所以南港將發展出第四大轉運站體，預估大量轉運人潮會轉移至此，加上蘇花改要趕在明年通車，將伴隨產生不小的客運需求。

2036年旅次將超越台北轉運站

目前各轉運站路線，台北轉運站主要提供長途的全路線轉運，圓山與市府轉運站以短途開往宜蘭、基隆、桃園、新北市及林口的路線為主，相較於位處台北市西區的台北轉運站，東區的南港轉運站將以發展全路線為目標，還得肩負起開往宜蘭、花蓮、台東新國道客運路線的任務。

按照公運處規劃，南港轉運站將分為西站、東站及商三特，共三個轉運站區，有各自的路線目標，西站的客運開往桃基新北地區；商三特的客運開往新竹以南地區；東站客運則開往宜花東地區，配合高鐵、台鐵，未來東西部旅客將在南港銜接，因此目標二○三六年每天轉運六．八萬旅次，將超過台北轉運站。

林欽榮更指出，南港站不僅將是東區門戶計畫的核心，未來將直接對接基隆，另外配合蘇花改通車，來自宜蘭、花蓮、台東的台鐵旅客都得在南港轉乘，且高鐵每站起點都會是南港站，也就是國家廊道的起點，將讓「未來每一班台鐵，每一班高鐵，都從南港發車」。