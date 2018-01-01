〈台北都會〉北市5新制今上路 提供車禍影像獎千元

2018-01-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一八年台北市有六項民生、攸關民眾權益的新制將陸續上路，其中國小五年級學童免費視力檢查、提供行車事故影像獎勵金、自行車拖吊將收取移置費及保管費、兼具購物用與專用垃圾袋功能的「環保兩用袋」等，今天起實施；至於讓眾多家長引領企盼的六至十二歲兒童搭乘捷運優惠，則要等到預算通過、相關行政程序完成，才會正式實施。

學童免費視力檢查 納入小五

衛生局表示，過去主要補助國小二到四年級學童免費視力檢查，新年度則納入五年級學童，預估有兩萬名小朋友受惠。

超商量販店 不賣購物用塑膠袋

今年元旦起，台北市超商、超市及量販店，不可銷售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。環保局預估每年可減少兩千萬個塑膠袋。

交通方面，為鼓勵民眾提供行車影像，協助釐清事故責任，提升鑑定品質，元月一日起，民眾提供行車影像有助於行車事故鑑定者，北市交通事件裁決所將酌發每案一千元獎勵金。

自行車遭拖吊 須繳移置、保管費

自行車車主也要注意！新年起，針對違停自行車遭拖吊移置者，領取時需繳交移置、保管費。移置費為每輛車每次一百元，保管費為第一小時免費，之後每十二小時廿五元，並採累進計費。

交通局提醒，為確保交通安全、維護生活環境及用路人權益，自行車不可停放之路段或區域，包括已實施「機車退出人行道、騎樓」之路段、收費的機車停車格地區。

舊建物陽台補登 整棟一起來

與地政相關的新制則有「舊建物陽台補登」，地政局解釋，過去民眾為了節稅，多數所有權人不會登記陽台，但如此會影響都市更新的權利分配；因此未來只要有民眾來申請陽台補登，就會一併跟整棟樓的住戶確認是否要補登陽台。

學童搭捷運享6折 待程序完備

台北捷運公司規劃今年起，只要是設籍或學籍在北市的六至十二歲兒童，就可享六折票價折扣。社會局編列一億一千五百萬元預算，估計有十一萬餘名孩童能享有優惠，不過預算案須待市議會審查通過，相關行政程序完成後，才會正式上路。