〈北部〉鄭兆村擲標槍啟動雪花秀 跨年掀高潮

2018-01-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市跨年晚會昨晚在桃園藝文廣場熱鬧登場，現場湧入大批歌迷，不少人昨午就前來觀看彩排，晚會由暌違二年的「姐姐」謝金燕熱力開場，最後由韓星Jessica與動力火車雙壓軸演出；跨年倒數邀請在台北世大運表現傑出的桃園子弟鄭兆村擲標槍，啟動三分鐘的「雪花秀」，現場高潮不斷，歡呼聲不絕於耳。市府估計有卅六萬人次湧入廣場。

謝金燕新歌Turn口罩 首度開唱

二年未登台的電音女神謝金燕，昨晚開場時先以一襲性感的肉色透視裝現身，並一連帶來「練舞功」、「跳起來」、「叉燒包」、「粉紅色腰帶」、「舞曲大悲咒」、「姐姐」，以及首度開唱的新歌「Turn口罩」，姐姐也誠意十足，演唱過程中換裝二次都性感滿分，除騎乘二米高的大型木馬，還開來「姐姐」專屬的球鞋車登場，魅力果然High翻全場，高潮一波波，近半小時的演出猶如個人小型演唱會。

Jessica 演唱國語歌曲小幸運

擔任壓軸的Jessica是首次來台跨年演出，她在六名舞者的陪同下，一連開唱「Summer Storm」、「Tonight」、「Wonderland」、「Fly」四首歌曲，更驚喜地演唱國語歌曲「小幸運」，讓現場觀眾尖叫聲不斷。

藝文廣場昨天下午就已湧入大批粉絲，不少人前晚就到場卡位，就是為一睹偶像風采，晚會主持人黃子佼、LULU黃路梓茵妙語如珠，讓現場歡笑聲不斷。

市府觀光旅遊局今年砸重本邀來重量級卡司，除了謝金燕、Jessica，還有動力火車、周湯豪、周興哲、潘裕文、安那、朱俐靜、林明禎、阿達等人接力演出。

「三、二、一，新年快樂！」跨年倒數邀請Jessica、市長鄭文燦、夫人林俞汝及市府團隊、市議員一同倒數，也邀請在世大運有傑出表現的林育信、李智凱及鄭兆村同台，並由亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村在距離舞台九十一﹒三六公尺（亞洲紀錄）的高台象徵性做出擲標槍動作，透過光束啟動三分鐘的紙片雪花秀，讓民眾見證他擲標槍的英姿，也與大家共同迎接嶄新的一年。