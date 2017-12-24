〈台北都會〉《交通篇》 輕軌受前瞻青睞 預計2022年通車

2017-12-24

記者林欣漢／專題報導

蔡英文總統今年三月到基隆市宣布，將斥資八十一億元打造連接台北市南港的基隆輕軌系統，但不僅基隆市民質疑輕軌的交通效益不高，台北市長柯文哲更直言「畫虎爛」，基隆市長林右昌則強調，基隆輕軌是為了與大台北首都生活圈連結，進而打通基隆產業的任督二脈，不是只有單純的交通效益而已。

基隆輕軌屬於行政院前瞻基礎建設計畫，行駛路線是基隆、三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科至台北市南港展覽館，與台鐵同為一○六七mm窄軌的Tram-train系統，全線約十九公里，在基隆、七堵之間與台鐵共軌，七堵至南港展覽館使用第三軌，完工後每小時固定有三班台鐵、三班輕軌，比目前的台鐵行駛班次密集，也能增加台鐵往東部的班次，日前已完成期中報告，明年完成綜合設計與規劃，預計在二○二二年通車。

基隆市每天有數萬人通勤到雙北上班、上課，通勤是基隆人最關注的問題，輕軌對原地踏步二、三十年的基隆交通建設來說，是超乎想像的驚喜大禮，不過，由於與台鐵共用大多數軌道及車站，民眾質疑輕軌的通勤效益有限。

看20年後發展 中央點頭

根據市府的評估，基隆河谷廊帶狹小，台鐵從七堵到樹林的容量、運量都已飽和，唯有引入更高效率的輕軌才能克服，與台鐵共軌可大幅減少土地徵收及土木、機電工程等費用，基隆無法獨力建置輕軌，若僅僅為了解決通勤問題，中央不可能補助，林右昌改從大台北首都生活圈的概念換位思考，從未來二十年北北基桃生活圈、基隆市港及基隆河谷廊帶等長遠發展的需求切入，才成功說服中央將資源挹注基隆。

2條城際快捷公車 載客率低

另外，為加強與大台北地區的連結，林右昌競選時提出「城際快捷公車」政見，目前有二條快捷公車直達台北，但因行駛路線不符民眾需求，半年後又修正路線，加上載客率不高，原訂今年上路的第三條中正區快捷公車、後續的基隆直達桃園機場等路線，仍在規劃評估中。

市議員韓良圻批評說，二○一四年就曾爭取往返國立海洋大學、南港展覽館路線公車，但一直沒下文。

市府交通旅遊處則表示，明年將拆除國光客運站體、興建城際轉運站，完工後將可有效串連台鐵、客運及公車，未來的輕軌也會延伸到基隆港西岸的會展旅運智慧大樓，並規劃市公車從七堵或百福社區到汐止等，提升市民通勤服務的需求和品質。