〈北部〉文創爆米花熱銷 苗栗夫妻檔做公益

2017-12-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「花田喜點心坊」負責人劉威成、張睿芸夫婦，以健康美味及獨特的方罐文創設計，成為網路團購熱銷伴手禮，夫婦倆在創業之餘，並每月將十％營收捐贈社福團體。縣長徐耀昌昨天前往參訪，讚許夫婦倆的用心經營，且不忘做公益回饋地方，是青年返鄉創業典範。

四十歲劉威成，雖出生於彰化縣，但阿公為苗栗人，因此練就一口流利的客家話，之前他在中國從事餐飲顧問管理，為照顧家中長輩，在妻子張睿芸的建議與期盼下，毅然決定回到苗栗創業並落地生根。

劉威成因妻子張睿芸曾是小資上班族，常與同事上網團購，決定以爆米花創業，去年六月在苗栗市至公路設廠，至今共開發八種口味，雖無實體店面，但靠著好滋味及兼具撲滿功能的可愛彩繪外包裝方罐，成為人氣團購美食。

他表示，花田喜爆米花採用非基改玉米粒及使用日本進口天然海藻糖，甜度為蔗糖的四十％，甜而不膩，養生又健康；另外全台唯一的方罐造型及台灣文創設計師原創設計很受消費者歡迎，未來並規畫將苗栗油桐花、勝興車站及客家圓樓等美景納入。

因花田喜成立的宗旨為幫助弱勢家庭小孩，希望他們可以在平安喜樂的環境中成長，為落實創業理念，每月均固定將十％營收捐贈社福團隊，希望隨著公司的發展，能為社會盡更多心力。