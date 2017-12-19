〈南部〉台糖屏東廠土地開發牛步 官商互批

2017-12-19

尚有約百公頃閒置

〔記者葉永騫／屏東報導〕台糖屏東廠關廠二十年，除了少部分土地變更成住宅外，約有一百公頃的土地沒有利用，開發速度緩慢，縣府指台糖態度不積極，而台糖則認為縣府要求已超過公司權限，在各有堅持下，短期內難解。

位於屏東市中心的台糖屏東廠，佔地約一百二十公頃，原來是紙漿廠、糖廠，已先後關廠，一百多公頃的土地進行都市計畫變更，原計畫高雄捷運南延時作為車站，區內規劃商圈、住宅、百貨、遊樂設施等綜合開發，當時縣府還向台糖租用土地興建屏東市公所、市民代表會，以交換市公所的土地，但捷運沒有下文，屏東市人口減少，都市計畫變更困難重重。

近年台糖土地政策改變，只租不賣，市公所及代表會難以購地或徵用，至今縣府每年得代市公所及代表會繳交約五百萬元租金。

台糖對於土地的規劃分成三個區進行，台糖街以北約二十公頃為住商區優先辦理，殺蛇溪以南約二十餘公頃為無污染的工業區，台糖街以南除了一部分暫時作為市民公園外，其餘的土地希望都做住商等用地，但未獲同意，閒置快二十年。

縣府指台糖沒規劃

縣府表示，土地開發和規劃應由台糖主導，但是台糖並沒有提出好的規劃，台糖街以北與建商合作蓋住宅，竟連都市計畫道路都沒有規劃，台糖應優先處理這些問題。

台糖控縣府卡建案

台糖屏東廠則認為，早期都市計畫並沒有劃設道路，台糖沒有權利變更，台糖街以北的後續建案也被縣府卡住，讓大筆土地動彈不得，建議縣府直接與總公司協調土地規劃與利用，以化解僵局。