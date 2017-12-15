〈中部〉（雲林）彩繪幸福斗六 雲林國中辦畫展

2017-12-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕沒有美術班一樣辦畫展。雲林國中繪畫幸福斗六畫展昨天在斗六市公所一樓迴廊開展，雲林國中三年級學生陳禹華畫出色彩豐富明亮的「斗六真好」，呈現斗六花園城市之美，受到好評。

「花園城市在斗六」雲林國中創作展昨天熱鬧開展，包括陳禹華共有卅幅描繪多彩多姿幸福斗六的作品參展，透過學生的眼及畫筆呈現，也讓大家看到孩子眼中斗六花園城市樣貌。

雲林國中有音樂班、舞蹈班，就是沒有美術班，校長薛錦彰說，學校推動美術教育仍然不遺餘力，為了參加這次展覽，雲林國中校內三名美術老師陳彥君、李麗純、張淑雅開辦塗鴉社等美術社團，利用課餘指導學生，即使每星期僅兩堂課，老師還帶學生到戶外寫生，拜訪斗六美麗的角落。

斗六市長謝淑亞說，學生仔細觀察、踏訪後進行創作，還尋找相關資料及圖片，師生不斷討論修正才逐一定稿，每件作品都不是偶然，堪稱是學生的嘔心瀝血之作，讓人感受到斗六之美。

三年級學生李翎榛創作「幸福斗六」，以孩子開心笑容與市長欣喜表情相互輝映，讓謝淑亞看得驚嘆連連，直呼「這是我嗎」？

參展畫作中還有斗六行啟紀念館、雲中街，開滿鮮嫩荷花搭配綠葉的雲科大荷花池及大家最喜歡的斗六夜市，讓斗六市公所也因畫展亮麗起來，即日起展出至明年二月廿八日。