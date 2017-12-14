〈南部〉大林蒲將遷村 鳳林宮現址最後一次建醮

2017-12-14

逾3千桌供品普度 建廟來最盛大

〔記者洪定宏／高雄報導〕有三百廿年歷史的高雄市小港區大林蒲鳳林宮，九日起舉行「啟建五朝祈安清醮大典」，昨天有逾三千桌供品普度；因為大林蒲已啟動遷村作業，這是鳳林宮在現址的最後一次盛典。

廟方表示，鳳林宮歷史可溯源到清康熙卅六年（一六九七年），第一次建醮是在清光緒卅二年（一九○六年），最近一次距今已卅九年，這次因遷村受到關注，有超過兩百支文武陣頭參加，普度供桌超過三千桌，是建廟以來最盛大一次。

鳳林宮「啟建五朝祈安清醮大典」，九日起舉行五天，但六日開始就吃素長達八天，將於十六日舉辦遶境活動。昨天是普度，逾三千桌供品，其中卅六頭豬及四頭羊最受注目，還有放水燈，號稱「絕對是今年南部最大的一場」。

廟史320年 鎮廟之寶明朝木製香爐

廟方強調，鳳林宮有座明朝年間木製香爐，這個「鎮廟之寶」在前年四月發爐，請示主神「三府王爺」（溫、朱、池府王爺）後，整建年久失修廟宇外觀及佛具，去年八月竣工，決定今年十二月舉辦「鳳林宮啟建五朝祈安清醮大典」。

由於政府已經展開大林蒲遷村作業，所以這是鳳林宮最後一次在現址建醮，受到散居各地的大林蒲子弟關注，地方全力動員，社群網站討論熱烈。