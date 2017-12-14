〈南部〉台江大道完工一年處處補丁 營建署將重鋪

2017-12-14

〔記者蔡文居／台南報導〕去年五月才完工通車的台江大道一段，完工一年多，就局部重鋪七次，短短約五百公尺到處都是補丁，民眾抱怨行車如行船，痛批品質太爛了。營建署南區工程處昨天決定刨除補丁，以車道為寬度全部重鋪，本週六將進場施工並在一天之內完成，以確保行車安全。

台江大道一段因鄰近和順工業區，為當地工業區的主要聯外道路，路面不堪工業區工廠載運貨物的重車輾壓而出現凹陷，造成道路到處都是小補丁，平整度也不足，民眾行車其間，怨聲載道。承包廠商於本週一第七度前往改善，但也是東補西補，未全面改善。

營建署南區工程處主任林世元表示，昨天前往會勘，對於只局部改善的補丁做法，認為是承包廠商自作主張，南工處也不認同，因為不僅不好看也不夠平整，因此決定以整個車道的寬度刨除柏油，針對現有補丁進行重鋪改善，平整度則務必要求與舊路面融合在一起，以免影響行車安全。

林世元表示，台江大道一段與廠商的合約保固期為三年，目前還在保固期內，將會依合約要求廠商改善。

和順工業區理事長陳文祥表示，因當初道路設計沒考量重車問題，才造成路面一挖再挖，導致短短五百公尺路面至少補了十處大補丁，他們希望最好能全線換新重鋪，對於營建署的做法，雖不滿意，但可以接受。