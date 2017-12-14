〈台北都會〉綠營民代首位反罷昌 沈發惠臉書相挺

2017-12-14

沈發惠：為了台灣、顧大局

〔記者俞肇福、林欣漢／新北報導〕時代力量立法委員黃國昌被罷免案，即將於週六（十六日）投票，當地選區的民進黨中常委、新北市議員沈發惠，在臉書發文「為了台灣、顧大局，出來投不同意罷免的這一票」，是綠營第一位公開反對罷免黃國昌的現任民代；與沈發惠同屬新潮流派系的台北市議員李建昌稱讚沈發惠「 不計前嫌」、「為大局著想」，黃國昌留言「謝謝你」。

黃國昌留言感謝

曾任立委的沈發惠，在汐止等選區深耕多年，去年立委選舉，他原本有意參選，但民進黨中央決議不予徵召、技術性禮讓黃國昌；黃國昌被罷免成案後，地方上的民進黨支持者咸認，若罷免黃國昌成功，立委補選最有機會的就屬沈發惠。但沈發惠昨天表示，根本沒有所謂立委補選問題，「因為我們絕對不會讓罷免案通過。」

沈發惠說，雖然時代力量立法院黨團對民進黨不太友善，許多民進黨的支持者也對時代力量頗有微詞，但罷免案與支不支持時代力量、喜不喜歡黃國昌無關，而是要站在民主的立場，他除了建議民進黨中央發表聲明反對罷免，也要求他的服務團隊協助反罷免的宣傳。

沈發惠在臉書上也批評說，罷昌陣營用近乎黑函的方式影射他，手法極不光明，包括署名「沈發惠的支持者」發文宣，甚至在他的服務處門口遮臉舉罷昌手牌拍照，還用四年前人民火大遊行的「火大」貼紙照片，張冠李戴地宣傳他張貼罷昌貼紙等，罷昌陣營號稱人民的立場，卻用極不光明磊落的手段，他除了向警方備案，也要嚴厲譴責。

黃國昌今明瑞芳、金山掃街

週六投票在即，支持、反對罷免的雙方，連日來都緊鑼密鼓宣傳，黃國昌支持者今天上午十點在瑞芳區掃街，明天上午在金山、萬里遊行，明晚的選前之夜在汐止徒步掃街，晚上六點半在汐止區公所前廣場集合，黃國昌會出席。

安定力量明舉行罷前之夜

發起罷免的安定力量主席孫繼正、秘書長游信義，昨天到貢寮、雙溪宣傳，今天上午的上班時間在汐止大同路、南陽街口舉牌，明晚七點在汐止火車站廣場舉行「人民覺醒、罷昌成功」罷前之夜。