〈台北都會〉改造偏鄉校園 大安高工義築團隊獲特優獎

2017-12-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市一○六學年度中學服務學習績優學生團隊表揚典禮昨登場，獲得特優獎的大安高工義築團隊，投入偏鄉社區或學校協助改造校園，去年、今年分別幫助新竹北平國小打造書屋、台南左鎮國小生活舞台。

北市教育局指出，今年報名學生及學校團隊踴躍，共有四十一件、六十八件主題參加，服務主題及對象豐富多元，較去年增加十七件；評選結果有廿件獲特優獎，優等獎有廿件、甲等則有十件，總計五十件學生團隊及學校團隊獲獎。

大安高工建築科老師林振輝說，從一○二年起與交通大學前往台東偏鄉小學，蓋了故事亭，這兩年與成大合作，成大建築研究所學生畫設計圖，大安高工學生提供技術，今年協助偏鄉修繕興建的經費由成大教授募款，約募到七萬元，拿去購買所需木材與工具。

談到籌備過程，林振輝指出，一般木材一材就要一百元，為了降低成本，找了好幾家廠商，最後有廠商願意以一材卅八元的成本價優惠給他們，剩餘經費購買油漆、五金工具等，因木材是被淘汰的瑕疵品，所以要花時間整理，比較費時。

大安高工「義築團隊」二年級鄭皖心說，當時整材前置作業，常利用放學時間整理，花了一、兩個禮拜時間。三年級董采薇則說，木材都有洞，修補洞需要有技術性，靠著老師指導，從剛開始洞補得凹凹凸凸，一次次地補就比較平整。

今年「義築團隊」前往左鎮國小建造生活舞台，讓小學生多個戶外教室的空間，一待就是九天，林振輝笑說，學生只能睡在學校，把睡袋鋪在地板。

鄭皖心說，蓋房子時，小學生跑來參觀，她也會順便教他們簡單的建築技巧，參加義築隊除了學到實作技巧，了解學習的不足能更加強，也懂得團隊合作，滿有收穫。