〈中部〉（雲林）涉掏空校產 大成商工前校長交保、夫收押

2017-12-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工前校長陳秀娟及其夫婿黃曙曜繼便當回扣案後，又被雲林檢方查獲涉及以虛假債權掏空大成商工資產，不法所得超過四千萬元，檢方傳訊後昨天裁定黃收押、陳一百萬元交保。

陳秀娟、黃曙曜 曾因便當回扣案判刑

大成商工前校長陳秀娟、夫婿黃曙曜涉嫌從九十四年至一○四年向四家便當業者收取回扣案，被雲林地方法院依背信罪分別判刑陳秀娟四年八月、黃曙曜五年二月，並追徵三千八百萬元不法所得。

前案未了，檢方再擴大偵辦中發現黃曙曜、陳秀娟夫婦又涉嫌以假債權掏空學校資產，以不實債權人名義向法院聲請對大成商工要求支付命令，導致大成商工在九十七年間及一○○年間面臨逾九千萬元假債權，事後兩人指示校內會計、出納人員，以清償法院支付命令所載本金、利息名義，自九十七年起分期匯入黃、陳所指定匯入的帳戶內，不法所得逾四千萬元。

檢調追查 夫妻不法所得逾四千萬

雲林地檢署檢察官李松諺前天指揮調查局雲林縣調查站搜索黃、陳住處及學校等處所，並傳訊黃曙曜、陳秀娟等人，複訊後檢方認定黃、陳二人涉嫌背信、業務侵占等罪嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據、勾串證人及逃亡之虞，黃曙曜聲請羈押獲准，陳秀娟一百萬元交保並限制出境、出海。

一九六五年設校的大成商工，一九八○年起由黃立雪家族掌控董事會，並由其三子黃曙東擔任校長，後因爆發財務危機，黃曙東遭教育部解除校長職務，才由黃立雪次子媳陳秀娟接任校長，卻因家族鬥爭，爆發便當回扣案及掏空校產案，紛爭不斷。

大成商工校方人員指出，該校董事會正式聘任現任校長賴信成，並在今年八月就職，前校長夫婦的案件都已進入司法程序，並不影響目前學校運作。