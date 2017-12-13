〈南部〉捕獸夾禁用6年 狗狗仍遭夾斷腿

2017-12-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組一連二天救援二隻被捕獸夾夾斷腿的狗，全國僅高市首創「高雄市動物保護自治條例」規範「未經許可不准持有獸夾」，小組發言人倪京台表示，捕獸夾禁用六年半來，數百貓犬仍死於捕獸夾，力促中央再修動保法，開罰持有捕獸夾者，配合地方政府加強查緝，才能讓捕獸夾從台灣消失。

動保團體促中央修法

台灣動物緊急救援小組前天於燕巢區救回一隻黑狗，左前腳被捕獸夾夾斷，因受傷時間過久，白骨明顯外露，送醫發現感染嚴重，白血球指數飆高，已經奄奄一息，接受截肢手術，仍與死神拔河中；不料昨又於田寮區救回一隻斷腳狗，捕獸夾還夾在腳上，目前送醫治療中。

發言人倪京台表示，立院六年前修改動保法，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，沒想到六年時間已逝，犬貓被捕獸夾夾傷案例不減。

小組統計六年資料，每月平均接獲各縣市通報十至廿件動物被捕獸夾夾傷，六年來只救活卅多隻犬貓，占通報數量不到一成，主因是救援困難，常在獲救前已死亡，估計全台仍有數百隻犬貓死於捕獸夾。

倪京台指出，捕獸夾濫用情形嚴重，連保育類動物也受害，如台灣黑熊、石虎也被夾傷，雖然政府已立法禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，但對「持有」未明令禁止，也未訂有罰則，致民眾被查獲持有捕獸夾，可辯稱是「很久以前買的」，即可輕易脫罪，增加執法困難。

值得一提的是，高市率先在前年底三讀通過「高雄市動物保護自治條例」，新增「未經許可不准持有獸夾」規範來防堵；倪京台呼籲政府重視問題，修改動保法維護生態。