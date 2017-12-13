〈北部〉梅雨後護岸地基流失 半年才修

2017-12-13

德喜橋下游左岸 河堤共構道

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一二一號縣道德喜橋下游左岸為河堤共構道路，於今年六月間梅雨季節，受大水沖刷，護岸地基流失，路面出現兩個大坑洞，迄今尚未修復，地方憂心出入安危；縣府水利處表示，已獲中央經費補助，修復工程案也順利標出，廠商進場施做。

當地苑裡鎮舊社里長陳榮勝表示，受損的護岸與道路相連，附近大約住了三十戶民眾，當地居民無論是上下班、上下學，或是農民農機出入，都必需仰賴這條道路，才能通往附近的主要幹道一二一號縣道的德喜橋。

陳榮勝說，但這條道路卻於今年六月間梅雨季節，受大水沖刷，護岸地基流失，路面出現兩個大坑洞，致使路面受損，幸好今年颱風季節颱風少，沒有讓原本已塌陷的護岸惡化，道路勉強還能通行，但也讓地方行經時不免心驚驚。

向中央爭取經費獲補助

縣府水利處水利科指出，因為豪雨掏空德喜橋下游道路旁地基，造成護岸坡面損壞，受損範圍長度約四十公尺，高六﹒五公尺，經過向公共工程委員會爭取，及經濟部水利署第二河川局前往會勘，認為有修復必要，補助經費近一百五十八萬元。

水利科表示，原本預定只修復護岸工程，避免掏空範圍繼續擴大，但會勘後認為護岸與道路相連，路面仍有修復必要，會要求廠商加緊施工，預計明年一月底前完工，讓當地居民於農曆年前有一條安心回家的道路。