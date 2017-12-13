〈中部〉環科大募2千份耶誕禮 幫家扶童圓夢

2017-12-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學為圓家扶孩童一個希望、一個夢想，攜手雲林家扶辦理耶誕心願樹活動，今年邁向第十二年頭，昨天心願樹下放滿集眾人愛心所準備的兩千份耶誕禮物，由環球師生接力送上幸福專車，將大眾滿滿的愛帶給家扶雲林、台東、澎湖的小朋友，也首度把愛傳往馬來西亞。

雲林家扶主委陳燦勳、前主任龐雨辰牽著五歲小菡與七十二歲阿嬤一起到心願樹下，代表所有受贈者收下耶誕禮，小菡希望有果汁機打果汁，讓牙齒不好的阿嬤喝果汁補充營養；捐贈者小萱是環球科大校友，她表示，自己在學習過程中也接受社會大眾關心與協助，這次帶著回饋的心，從手心向上到手心向下，回過頭來幫助家扶孩童。

環球科大董事長許淑敏表示，環球心願樹走過十二年，希望能繼續與家扶攜手為弱勢兒童圓夢。

環球幼兒園執行長韋明淑說，被幫助者要的不多，多數希望的耶誕物是保暖的被子、外套，鞋子穿破、太小，希望有雙新鞋，甚至有人只要二手電視，我們何其有幸可以成為幫助者，而不是被幫助者。

斗六市長謝淑亞、公所同仁及甘妹小姐認領一百五十份心願禮物，台塑麥寮管理部也帶來二百卅一份禮物，台中市張雯禎年年號召朋友備齊五百份心願禮物，還有環球總務處同仁募兩百份禮物，環球幼兒園已畢業學生家長書階媽媽讓孩子學會分享愛，募集兩百份禮物。