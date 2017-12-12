〈南部〉服務南鯤鯓代天府半世紀 洪高舌出書

2017-12-12

〔記者楊金城／北門報導〕北門南鯤鯓代天府營建組組長洪高舌，十四歲就在南鯤鯓廟任職，至今五十一年，本月將屆齡退休，出書《南鯤鯓代天府見聞記》附洪高舌組長榮退詩文聯集，被譽為南鯤鯓代天府三百五十多年來最翔實完整的史志。

南鯤鯓廟被稱為「台灣王爺總廟」，「五王進香期」更列為國定民俗，《南鯤鯓代天府見聞記》除記錄南鯤鯓廟歷史、鯤鯓王出巡澎湖、羅天大醮、興建凌霄寶殿等，也記錄大善人王禮去年在吳府千歲（三王）幫助下，神奇地在將軍區亂葬崗找到失蹤七十年的王母墓穴。

洪高舌少年貧困，無力升學，師從洪新解、吳登神研習漢學，加上自力苦學，完成國中、高職補校學歷，考取教育部閩南語支援教師，獲得鯤瀛國學著作獎、南瀛、台南市文學獎、傑出資深傳統詩人獎、登瀛詩學獎、王獎卿文學獎、台灣省政府績優詩社個人表揚，著有《洪高舌奮勉五十年》一書。

洪高舌在民國五十五年六月到南鯤鯓廟任職，到今年十二月服務五十一年半，從工友到職員、祀典、總務、財務、營建等組長，各種職務都擔任過，對南鯤鯓代天府的源流、工作瞭若指掌。

洪高舌依據有關南鯤鯓廟各種史料加上自己親身見聞，著述《南鯤鯓代天府見聞記》附洪高舌組長榮退詩文聯集，新書有四百四十八頁，蒐羅資料廣泛，是研究南鯤鯓廟的第一手資料，歡迎索閱。