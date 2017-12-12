〈南部〉土城仔迎春牛、保安宮直加弄香 登錄台南市定民俗

2017-12-12

〔記者劉婉君／台南報導〕南市登錄的無形文化資產數量冠全台，最近再增加「土城仔迎春牛」及「安定保安宮直加弄香」，累計達卅三項，其中有「西港刈香」等四項獲文化部登錄為國家重要民俗。

文化局於十一月中旬召開「民俗暨口述傳統暨傳統知識與實踐審議會」，文資委員對於送審的「土城仔迎春牛」及「安定保安宮直加弄香」兩個民俗活動，不論是民俗特色或保存團體的用心均表示認同，通過指定為市定民俗。

「土城仔迎春牛」由安南區正統鹿耳門聖母廟於一九八○年代前後開始舉辦，為土城地區每年元宵節的重頭戲。廟方自民國九十年開始，委託道長吳文進製作春牛，先在土城鹿耳門地區遶境遊行，再回到聖母廟前廣場進行鞭春牛、搶春牛儀式，從糊春牛、祭春牛、摸春牛、迎春牛、鞭春牛到搶春牛，形成完整的春牛文化。

「安定保安宮直加弄香」由安定區「頂八庄、下九庄」的共同信仰中心安定保安宮主辦。安定古稱「直加弄」，為西拉雅族社名，安定保安宮創建於清嘉慶元年，主祀保生大帝，早年「直加弄香」為三年一科，且依「年底建醮、隔年三月刈香」慣例，在刈香前一年底先舉辦醮祭。

西元一九九四年起，改為香、醮合併，二○○六年改「城隍夜巡」取代香科、「三朝祈安禮斗法會」取代醮科，每逢未年擴大為全境刈香遶境，即是現在每十二年舉辦一次的「直加弄香」。香醮合一保存多項在地信仰文化，例如在地道長主持醮祭、醮後送天師、煮油出香、請水及法師請上馬、武陣請下馬等，深具傳統廟會特色。

值得一提的是，南市四項獲登錄為國家重要民俗活動有西港刈香、東山迎佛祖暨遶境、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、南鯤鯓代天府五府千歲進香期。