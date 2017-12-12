〈北部〉服務偏鄉長者 光復鄉長照啟動

2017-12-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉原住民人口超過一半，但偏鄉的長照資源長期不足，花蓮繼南區的玉里、卓溪啟動長照2.0，花蓮縣衛生局也委託基督教一粒麥子基金會，在光復鄉接辦長照2.0業務，昨天在「光復日照中心」舉辦社區整體照顧服務中心的揭牌儀式，以「1A1B3C」的照顧體系，提供十七項長者照顧服務。

接受服務的香草場部落黃阿嬤說，年紀大了不像以前可以種田、種菜，住家附近買菜、買東西都困難，「走路也走不到」，有了照顧站之後，不僅照顧服務員會帶她們去採購、也會帶著做運動，「感覺身體也變健康了」！

一粒麥子基金會執行長林木泉說，政府的長照2.0政策採取三級照顧體系，三個層級互相支援服務，由一粒麥子基金會光復站為A級的「社區整合型服務中心」，B級的「複合型服務中心」由光復鄉衛生所負責；另有三處C級「巷弄照顧站」設在部落，包括香草場社區發展協會、社團法人婦女公共事物發展協會、砂荖社區發展協會三個部落據點。

一粒麥子花蓮服務中心主任江姿儀說，光復鄉長照ABC體系可以提供的服務內容，包括日間照護、居家服務、老人共餐、老人送餐、到宅居家護理、社區復健、社區長輩臨時託顧服務、家庭照顧者支持、失智照顧服務、銜接出院準備、居家醫療、健康促進體適能、社區預防照顧等等，五個ABC站點也有交通巡迴車提供接送，讓住所偏遠的阿公阿嬤都可接受妥善照顧。

花蓮縣府衛生局長期照護科科長黃秀茹說，花蓮老年人口比例高於全國，許多長輩失能、都是靠家人、外勞照顧，造成家庭沈重的負擔，現在有基金會投入光復鄉的長照服務，協助長久以來缺乏照顧資源的偏鄉及原住民地區發展更高品質的照顧。她說，很歡迎更多熱心的社區團體投入長照2.0。