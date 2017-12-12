〈北部〉警察局日式宿舍群 命名開跑

2017-12-12

明年中試營運 即起受理投稿

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園警察局日式宿舍群已於十月底完成整修，暫時命名為「桃園七七文創園區」，預計明年中試營運，但市議員范綱祥認為，「文創園區」的用詞過於浮濫，提議透過公民參與共同命名，市府文化局因此首度舉辦文化資產命名活動，即日起受理投稿、明年一月進行線上投票。

文化局文化資產科科長魏淑真表示，桃園警察局日式宿舍群將採多元跨界經營，發展為具有藝文展演與講座、小型音樂會、文創交流平台與餐飲服務等功能的藝術創作交流平台，最快明年六月試營運。

范綱祥十一月間在市議會質詢指出，從桃園火車站步行至「警察日式宿舍群」僅需五分鐘，占地三二五○平方公尺、有四棟日治時期的警察宿舍，是很好的文創基地，可惜的是無法定名，從「桃仔園藝文沙龍園區」改成「七七文創園區」，都難免讓人覺得缺乏創意、不知所云，建議公開徵選名稱，讓桃園人說出自己的城市故事，獲得市長鄭文燦認同，文化局於是辦理命名活動。

文化局指出，活動分為「網路投稿」與「線上投票」二階段，即日起至明年一月七日在文化局官網開放網路投稿，評審將依創意度、易記熟、意涵說明給分，將選出五個名稱進入第二階段的線上票選；線上投票於明年一月十五日至二月十一日在官網進行，最終以第一階段的評分、第二階段的得票各佔五十％來決定名稱。

文化局也準備好禮，命名獲選者、入圍第二階段者，分別可獲五千元、六百元禮券，另隨機抽出參與線上投票的廿人，各送一百元禮券及贈送桃園市文化資產導覽手冊。