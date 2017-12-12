〈北部〉捕鳥祭開跑 保育黃嘴角鴞誤中鳥網

2017-12-12

〔記者王錦義／花蓮報導〕每年十二月份是花蓮縣南勢阿美族傳統捕鳥祭儀時節，有鄉民在吉安鄉楓林步道山頂的樹林間，發現名列「珍貴稀有」的二級保育類猛禽黃嘴角鴞誤中鳥網陷阱，幸被及時救下，而貓頭鷹則在送往花蓮縣動物防疫所安置的半途中飛走。縣府呼籲，捕鳥祭申請的項目以麻雀、鵪鶉、竹雞為主，如有誤捕保育類鳥類應釋放。

縣府農業處保育與林政科長陳敬儒說，民眾所指的楓林步道，鳥網架設若是經過地主同意就可捕捉，被捕獲的貓頭鷹從照片研判，為珍貴稀有保育類「黃嘴角鴞」，依《野生動物保育法》不得捕捉；傳統祭儀雖開放捕鳥，如捉到保育類應予釋放，但依原住民傳統應不會抓貓頭鷹來吃，縣府農業處關注的是保育類動物的數量，對於捕抓工具沒有統一規範。

吉安鄉公所原住民事務所指出，吉安鄉有向縣府農業處提出捕鳥祭申請，捕鳥的項目不包含保育類鳥類，捕抓工具是繩索或是竹夾，若使用鳥網需地主同意即可。花蓮市公所原住民族行政課長曾雅婷說，花蓮市狩獵祭由各部落提出狩獵時間，部落頭目有共識不可捕抓保育類，至於捕抓工具則是以傳統陷阱為主，不可用鳥網等大量捕抓。

捕鳥祭是南勢阿美族群的三大文化節慶之一，每年二期稻作收割後，部落族人會利用年底農閒時間指導青年製作陷阱，捕捉吃稻穀的害鳥，進行烹煮食用，吃得越多，也代表來年收成越好，花蓮地區不少部落於即日到三十日，在每週六、日舉行為期一個月的狩獵祭儀（捕鳥祭）活動。