〈北部〉台13甲截彎取直 疑警示不足害4傷

2017-12-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉台十三甲線冠軍建材附近路段，因彎道多且高低起伏大，公路總局正進行截彎取直改善工程，但入夜後無路燈，施工警示號誌也不足，地方人士認為「遲早會出事」，結果前天深夜，發生兩汽車碰撞，造成四人受傷意外。

公路總局：將加強沿途警示燈

公路總局苗栗工務段長陳禎康昨天到現場勘查，表示工程預定於明年四月完工，會在造橋二號隧道出口及北上進入工程路段前，增設告示牌面，地面也會增加道路縮減提醒標語，同時加強沿途警示燈，避免類似意外再發生。

前天晚間十一點多，廿九歲的劉姓男子駕駛汽車，行經截彎取直路段南下方向，疑因夜間警示不明，加上不熟悉工區變更路段，誤闖入北上車道，與對向北上的汽車迎面對撞，兩車車頭全毀，消防人員花了近半小時，將受困兩車內的四人救出送醫，所幸皆無生命危險。

警方表示，該路段原為Ｓ型連續彎道，加上路面因地勢為坡道路段，過去就常發生車禍；公路總局為配合高鐵特定區發展及截彎取直改善交通安全，正進行道路施工，因工程需求，將原本南北雙向各兩線道改為各單線道，沿途護欄設有警示燈，並以路錐隔開雙向車道。

當地民眾表示，該路段夜間無路燈、視線不良，加上施工路段經常異動，部分封閉車道又僅以三角錐阻隔，「到晚上連當地人都不知道該走哪一車道，外地人更容易走錯路。」也導致公部門改善交通安全的美意尚未達成，反倒先釀成意外。