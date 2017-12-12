〈北部〉竹市6米寬林蔭 經國綠園道3期完工

2017-12-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市綠園道三期工程「民生、民主段」昨天完工啟用，除有六米寬的綠樹成蔭人行步行空間，還有兒童遊具、廣場和停車空間，不僅讓一公里綠園道完整呈現，更成為四公里新竹之森的重要綠園道，市長林智堅與市民走進綠園道林蔭大道，居民都說變好寬、好舒服，大人小孩都喜歡來了。

林智堅說，新竹綠園道一、二、三期共投入四千八百八十萬元，是竹市四公里新竹之森的重要一環，除把原先僅兩公尺的人行步道拓寬為六公尺，更敲除阻隔人行動線的花台，讓步行空間更加寬敞順暢，同時疏剪週遭樹木，引入自然光線散落在林蔭間，這是竹市啟動「工藝復興」運動的重要精神象徵，期許透過工程的工藝，展現城市美學。

除拓寬人行步道，也整理廣場、設置兒童遊具，重新鋪設兩千兩百平方公尺活動草坪，讓大小朋友能自在親近城市綠地。新竹綠園道也串聯起文化局綠廊、府後街街角廣場、護城河四公里的「新竹之森」，要讓市民即使住在都市，也能享有林蔭大道自然感受。

他表示，城市休憩廊帶是城市空間改善重點，市府著手整新、升級城市綠帶，提升城市綠覆蓋率，讓市民走進綠廊帶的計畫，除已完成中央公園、北大公園、綠園道，還有施作中的街角幸福廣場、東大飛行公園和文化綠廊，都將成為竹市「綠色生活」指標。

不少社區得長輩隨後也與林智堅一起走在綠園道，很多居民都說，綠園道真的變林蔭大道了，小朋友對於新遊具更充滿好奇心，開心玩耍的景像，也讓公園有了生氣，重現過去居民互打招呼的熱絡場景，成為老、中、青及幼等不同世代都適宜的休憩綠園道。