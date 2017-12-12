〈中部〉提升品質 明年7指標道路市府收回養護

2017-12-12

〔記者張菁雅／台中報導〕為提升道路養護效率及道路品質，並分擔區公所不足的財力，市府建設局去年起收回十四區十六條指標型道路後，明年一月起將再收回八區七條道路，並以使用率較高的市區道路為主，讓道路養護陸續回歸由市府執行，以免因道路跨越不同行政區，產生管理責任模糊等問題。

建設局表示，指標型道路是指較寬闊、中央有分隔島或往來車輛較多的大型道路，市府委託區公所管理維護，部分道路因維護範圍大，甚至跨越行政區，區公所反映維護能量不足，因此，經與公所協調，去年起收回部分指標型道路，由該局執行管理維護。

去年第一波收回跨越潭子、豐原及神岡區的崇德路、承德路及西勢路；跨越豐原及神岡區的豐原大道；跨越梧棲及清水區的大智路；沙鹿區沙田路；大甲區北堤東路；大甲區北堤西路；外埔區甲后路；大肚區沙田路；大里區文心南路、德芳路、德芳南路；龍井區沙田路；中興路（特五號）；臨港東路（特六號）；烏日區環河路；烏日區環中路；霧峰區中正路；太平區祥順路等十六條指標型道路，共六十六．八五公里。

第二波從明年一月一日起，再收回跨越大里區、霧峰區的環河路一段；烏日區環河路四、五段；大雅區科雅路；潭子區福貴路；后里區后科路三段；梧棲區中興路；清水區三順路等七條指標型道路，共計十四．三公里。

建設局長黃玉霖指出，部分區公所管養的區管道路、村里道路，因維護範圍較大，加上指標型道路較為寬廣並跨越不同行政區，部分區公所以現有財源及人力，要管理維護區管道路、村里道路及指標型道路，養護效率有所不足，為加速城鄉建設，區管指標型道路維護將陸續回歸市府執行，分攤公所不足的財力及效率，維持全市各區的道路品質。