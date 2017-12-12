〈中部〉若瑟醫院兒科門診區 展現甜蜜新貌

2017-12-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「媽媽，醫院是甜的」，虎尾若瑟醫院兒科門診耗資四百萬元修繕完工，昨天捐贈啟用，打造中臺灣第一座瑞信兒童天地，整座診間有北港溪、糖廠煙囪等裝置藝術充滿蔗香，讓候診不再漫長難耐。

瑞信兒童醫療基金會結合贊助人捐贈若瑟醫院兒科門診修繕更新工程昨天正式啟用，瑞信兒童醫療基金會創辦人及董事長夫婦吳春福、陳淑姿、捐款人廖柏愷賢伉儷、建築設計師盧澤彥都到場見證，加上滿診間的家長及兒童，氣氛熱絡。

歷經十八個月協調、設計規畫、搬遷整頓、施工驗收，若瑟醫院兒科門診區昨天呈現明亮、溫馨、甜蜜、幸福，充滿遊戲和故事感的空間煥然一新。

診間提供孩童玩耍的安全益智玩具、特別設計兼具視聽還能說故事的塗鴉小屋；另有衛教小屋，運用符合感染管制原則的安全材質，加上色彩繽紛，有象徵甜蜜蜜的棉花糖、棒棒糖、冰棒等孩子們喜愛的造型玩具，讓孩子候診時不再感到枯燥無聊時間難熬。

設計師盧澤彥說明有虎尾溪川流其中的概念設計地板，有綠色鋼管象徵甘蔗林，牆面上有虎尾驛、虎尾鐵橋、布袋戲偶、水塔、雲林故事館、合同廳舍、若瑟醫院等虎尾意象。

雲林縣衛生局長吳昭軍、虎尾鎮長林文彬都到場，雲林縣議員蔡秋敏以二個兒子都是「若瑟寶寶」也特別前來祝福感謝。