〈中部〉頂員林埤塘 大林爭列地方級重要濕地

2017-12-12

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮鄉道嘉一○四線上林里路段旁，有處面積六公頃的頂員林灌溉埤塘，社區人士進行埤塘生態調查結果，確認有二級保育動物黑翅鳶、族群漸少的諸羅樹蛙等，生態豐富；大林鎮代理鎮長葉和平將彙整資料，由縣府報內政部重要濕地審議小組審議，並辦工作坊凝聚居民共識，爭取頂員林埤塘列入縣內首個地方級重要濕地。

上林社區發展協會總幹事蘇榮上昨說，去年六月有畜牧業者想在頂員林埤塘邊設養鵝、鴨等禽類養殖場，居民憂影響埤塘水質，發起網路連署反對，業者才打退堂鼓；三個月前，協會與荒野保護協會嘉義分會及南華、中正、嘉義大學團隊投入埤塘生態調查。

上林里長兼上林協會理事長陳煦湘說，埤塘下游延伸至溪心仔、三疊溪，流進北港溪，肩負上林里、平林里等地的農業灌溉功能，調查發現埤塘有黑眶蟾蜍、面天樹蛙等本土物種棲息，魚類則以外來種三星鬥魚、泰國鱧魚居多，本土的蓋斑鬥魚銳減，若列為重要濕地，可爭取更多資源復育原生種。

中正大學通識中心助理教授陸維元本學期帶領學生到頂員林埤塘做鳥類觀察，發現有嘉義的平原區不易觀測到的山紅頭、俗稱布穀鳥的中杜鵑及不隨季節遷徙的中白鷺。

縣府農業處長林良懋表示，濕地依生態系完整程度、面積規模等級，區分國際級、國家級、地方級，縣境現有東石鄉鰲鼓濕地等六處國家級濕地，尚無地方級，若納為重要濕地，禁止開發破壞與污染行為，但現行農業灌溉不受限制，縣府會把相關文件函送內政部評定，最快一年後有結果。