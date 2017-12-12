〈中部〉老人教室多重疊 議員促統整

2017-12-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員鄭功進、楊典忠昨天質詢指出，市府各局處的老人學習就分成學苑、快樂學堂、行動教室、學習中心，各自為政，讓人霧煞煞，建議市府統整，成立銀髮族辦公室統一事權，提升行政效率。市府回應，明年將成立長照專責單位。

鄭功進、楊典忠說，市府明年將投入超過卅億元的經費拚長照轉型，提供一案到底的服務，讓民眾看得到、找得到、用得到。不過市府現行的老人福利政策，每年花數十億元，很多業務是雙重，甚至是三重標準。

免費假牙也多頭馬車

鄭功進舉例，以老人學習而言，社會局有長青學苑、長青快樂學堂，衛生局則是樂齡行動教室，教育局也設置樂齡學習中心，各自為政；老人免費假牙也是多頭馬車，一般人屬衛生局，中低收入戶則由社會局管，原住民老人歸原民會。

鄭功進、楊典忠表示，民眾對此滿天全金條，欲抓沒半條，建議市府設置銀髮族辦公室統籌事權，比照美國佛州「老人事務部」、嘉義縣「健康領航專案辦公室」，對內能整合各局處，對外可以邀集專家學者研議相關問題。

衛生局︰將成立長照專責單位

衛生局長呂宗學表示，全市老年人口比例攀升至十一．二三％，長照需求也隨之提高，市府積極配合中央長照二．○政策，規劃挹注更多長照資源，明年將成立長照專責單位，並結合跨專業團隊、民間團體，建立夥伴關係，推動「一案到底」的長照服務。

呂宗學強調，一案到底強調「以人為中心」的全人照護，透過深入社區與居民互動的開放場域，發掘個案，從申請、評估、到連結服務，明年也將持續擴大辦理跨專業包裹整合長照服務，提供長輩更完善的照顧，讓個案能更快且獲得更完整的服務。