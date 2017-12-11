〈南部〉高師大師生馬路辦展 抗議樂群眷村遭毀

2017-12-11

列為古蹟 軍方荒廢7年

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山樂群眷村七年前被指定為古蹟與歷史建築，至今仍被國防部以圍籬隔離，民間組織想進駐認養，卻不得其門而入，高雄師範大學跨領域藝術研究所與美術系師生昨在眷村馬路開辦藝術展演，對國防部放任眷村屋毀人去做美麗的抗議。

國防部：可向市府提代管

國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順強調，國防部目前沒有修繕經費，岡山眷村文化協會九月曾申請盼代為管理，但礙於樂群眷村有歷史建築及市定古蹟，故遲遲未核定，建議協會先向高市文化局提出代管請求，一旦通過，軍方在交由民間參與前，樂於先讓協會代管。

據國防部統計，眷村改建前，全台共有近九百處軍眷村，改建後大多被拆除，僅剩三十處被指定登錄為文化資產，其中，十三處被國防部選定為眷村文化保存區，岡山樂群村在二○一○年被指定為古蹟（十六幢）與歷史建築（十幢），因此得以保留至今。

岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃表示，樂群村過去為日本安置海軍飛行員和高級軍官所建，是典型的高級日式建築，房舍堅固、草木扶疏，二戰後作為中華民國空軍將校級軍官新家，繼續沿用一甲子，縱然政治上曾對立，但愛好飛行才是共同的語言與記憶，生命在這些房舍中緩緩流動，有時消失，但也不停創生。

理事長顏靜愛說，文化主管單位願意補助民間組織進駐樂群村活化文化資產，該協會向國防部申請進駐樂群村A11房舍，卻不得其門而入，連踏進庭園舉辦一天的活動都不准，眼看眷舍庭園風吹雨打、破爛不堪，令人憂心忡忡。

高師大跨領域藝術研究所與美術系師生無法如期進駐樂群村A11房舍展演藝術作品，昨召集六組共十位藝術家，在眷村馬路上開辦藝術展演表達抗議，其中，美術系四年級同學洪樂夷、柯沛而的創作《公告，這裡有古蹟！》透過興建一座由公告裝置起來的新圍籬，反映古蹟僅能透過窺視來理解的荒謬。