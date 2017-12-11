〈北部〉中客回溫？ 蘇澳新站進出人次上升

2017-12-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中客回溫？宜蘭縣蘇澳新站是中客往來蘇澳、花蓮的轉運站；開放中客來台旅遊，蘇澳新站日均進出站曾達七千多人次。去年因中國限縮旅遊與抵制，下滑到二千多人次。不過，站務人員透露，中客似有回溫跡象，今年十一月，日均進出站突破四千人次，創下近一年新高。

中客來台旅遊，二○一○年十月廿一日遇上梅姬颱風超大豪雨，蘇花公路坍方造成載有十九名中客遊覽車被推落斷崖慘死。從此之後，中客往來宜蘭、花蓮，考慮安全問題，多選擇以蘇澳新站作為轉運站，遊覽車讓遊客在蘇澳新站下車轉搭火車前往花蓮，又或者從花蓮車站搭火車來蘇澳新站，再由遊覽車接駁北上。

蘇澳新站旅客多為團體客，中客佔了八成以上，該站旅客數也被視為中客多寡指標。二○一二年，蘇澳新站日均進出人數曾達到七千人次新高。去年中國對台限縮遊客，蘇澳新站旅客數開始下滑，去年九月跌至新低點二千八百人，多在二千、三千徘徊，往日榮景「回不去」。

不過，今年八月開始，蘇澳新站旅客數有「回溫」跡象，八月日均進出站人數逾三千六百人次；到了上個月，旅客數重回四千人次大關；這個月到五日止，平均每日也有四千七百多人次進出站，其中三日單日甚至超過五千八百人次進出。

站務人員說，這些都是團客，講話多是中國口音，進出蘇澳新站多集中在上午十點至下午一點之間。接送中客的張姓遊覽車司機說，去年中國限縮旅客來台，蘇澳新站外的遊覽車少很多，但這一個月，遊覽車真的變多了，花蓮七星潭、太魯閣等中客愛去景點，遊覽車也回來了。