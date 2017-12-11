〈北部〉竹縣府水果月曆 獨漏北埔惹議

2017-12-11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府今年製作的水果月曆，內容介紹各鄉鎮市物產和特色，但全縣十三鄉鎮市卻「獨漏」北埔鄉，引發部分鄉親反彈，北埔鄉長甚至質疑因為他是民進黨鄉長才會被針對。

新竹縣政府說明，月曆每個月一張，十二個月放十二個鄉鎮市，挑選哪些鄉鎮純粹是照片美觀的考量，過去也曾有其他鄉鎮沒有入選，也曾有過兩個鄉鎮擠在同一頁的設計，這些都是美工和印刷設計上的選擇，和鄉鎮市長是什麼黨派完全沒有關係。

北埔鄉余姓鄉民在臉書社團留言「收到新竹縣府二○一八年的月曆，往年每個鄉鎮一特色介紹鄉內產物，今年竟然獨漏北埔鄉內的篇幅介紹，北埔是被邊緣化了嗎？」

新竹縣政府今年印製的「亮麗竹縣，物產豐饒」月曆，元月是關西鎮、二月橫山鄉、三月芎林鄉、四月寶山鄉、五月竹北市、六月新埔鎮、七月峨眉鄉、八月尖石鄉、九月新豐鄉、十月湖口鄉、十一月五峰鄉、十二月竹東鎮，各月內容除了有大幅的特產照片外，還有當地景點介紹。

北埔鄉長姜良明說，北埔鄉也有柿餅、東方美人茶等知名特產，一定挑得出精彩內容和漂亮照片可以介紹，他質疑因為自己是全縣唯一的民進黨鄉長，所以才會被「獨漏」。

有鄉親建議，全縣有十三個鄉鎮市，除了十二個月各放一個鄉鎮，封面面也可以放一個鄉鎮，這樣就鄉鄉有獎、皆大歡喜了；縣府表示，這個建議會納入下次製作月曆時的參考。