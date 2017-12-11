〈中部〉扮耶老吹陶笛 喜憨兒傳愛

2017-12-11

〔記者李忠憲／台中報導〕喜憨兒組成的「大器樂團」昨應邀到國道清水服務區，扮演耶誕老人表演傳愛，讓民眾提前過耶誕。幕後催生者林啟通說，十多年前義演中看到他們的笑容，因此感動，決定放棄工作，專心投入志工陶笛教學，希望社會大眾能給他們更多支持與掌聲。

國道清水服務區昨有個特殊的表演團體登台演出，原來是由喜憨兒組成的「大器樂團」，扮成耶誕老人義演傳愛，吸引許多民眾駐足欣賞，立委盧秀燕、顏寬恒父子等人也共襄盛舉。

周大觀文教基金會創辦人周進華說，全台共有四十萬名身障者，二成五是喜憨寶寶。去年由這些生命鬥士成立喜憨兒樂團，讓全台的風景區都成為他們的表演舞台，預計明年二月遠赴芬蘭及瑞典共五所難民學校送愛。

全球熱愛生命獎章得主林啟通說，十四年前一次義演，被台下喜憨兒笑容所感動，因此放棄工作投入志工陶笛教學。正常孩子吹Do Re Mi二分鐘可學會，但對喜憨兒，有人卻得花八年才學成。「孩子的笑容，是他教學最大動力！」

樂團成員周以嘉已擁有廿二張街頭藝人證照，連最難的台北市都征服。周媽媽表示，照顧以嘉廿六個年頭，常常騎機車載她到戶外融入人群，家中貼滿大字報，只要認識了就撕掉，撕得越多就越有信心。

成員許育瑋花八年才學會吹Do Re Mi，許爸爸說，育瑋學習較慢，初期也曾因教不會發脾氣，但慢慢摸清孩子狀況，回家後放慢腳步教導而漸入佳境。