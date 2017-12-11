〈中部〉田中千人寫生 企業家還20年心願

2017-12-11

〔記者陳冠備／田中報導〕愛畫畫的孩子不會變壞，心中有愛的孩子不會做怪。喬大企業董事長陳新典與PUMA合正機械等企業公司，昨天在家鄉彰化縣田中「陳羅蜜蜂公園」與高鐵彰化站，舉辦一場千人寫生繪畫活動，不少繪畫好手湧入田中小鎮，陳新典感動的說：「終於完成我二十年來的願望。」

這場「禮讚田中音閱交響曲」千人寫生繪畫活動，參賽組別從幼兒園組到成人組共六祖，報名人數超過一二○○人，是田中地區近年最大型的寫生活動。

發起活動之一的陳新典表示，長年旅外經商發現，日本、歐洲等國家對孩童的藝術教育，相當用心，如果從小學習繪畫，對於事物的認知可以更有自主性，對社會更有愛，培養正確的心靈價值，而且舉辦活動，家長們一起陪同，也能增進親子關係。

他說，六年前以母親之名創辦陳羅蜜蜂生態紀念公園，就是要提供一處適合民眾寫生的地方，今年遂找來當地企業PUMA合正機械公司總裁蕭義明一起為活動贊助；蕭義明說，愛畫畫的孩子不會變壞，心中有愛的孩子不會做怪，這次有上千人來完成好友願望，相挺很值得。

台中成功國小美術老師林宜恆說，目前國內很少有成人組的寫生活動，這次選在陳羅蜜蜂公園作畫，想畫出創辦人紀念他母親的意義。鹿東國小四年級生陳映臻說，彰化高鐵區是當地最美建築，想畫出全家人搭乘高鐵出遊歡樂的畫面。