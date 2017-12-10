〈北部〉中興園區文創育成 賴揆：核准7500萬

2017-12-10

文資保存 文化部也會相挺

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院院長賴清德昨率行政團隊，到宜蘭縣中興文創園區參訪，肯定縣府對中興文創園區規劃，他同時也捎來「好消息」，強調經濟部已核定七千五百萬元經費，協助園區文創產業育成；至於舊廠房的文資保存，文化部也已承諾，審查時會給予經費支持。

五結鄉中興文創園區，總面積約廿五公頃，曾是全國最大造紙工廠，見證宜蘭產業發展。民國九十年停業後，一○二年由縣府接手規劃成文創園區，預計投入廿九．九億元經費闢建，是宜縣旗艦型文創計畫，園區在七月試營運，並引進十五家微型工作坊進駐。

提1.25億育成經費 還差四成

宜蘭縣文化局指出，中興文創園區有文資保存、文創育成兩大核心，文資保存部分已向文化部提報「再造歷史現場計畫」，爭取三．九億經費修繕紙廠設施；至於文創育成則向經濟部提「城鄉特色產業園區發展計畫」，爭取一．二五億元用於文創產業。

宜蘭縣代理縣長陳金德指出，中興紙廠目前最急迫的就是修復及文創育成，希望中央經費支持，讓園區有多元發展。賴清德回應，文化是國家靈魂，他首次到立院施政報告，除提六項發展經濟目標，另一個就是文化台灣。

賴樂見 將舊廠轉型文化景點

賴舉例，高雄的駁二及前身為台南仁德糖廠的十鼓文化園區等，都是將舊倉庫、舊工廠，轉變為文化景點的例子，中興文創有極佳發展潛力，園區的文資保存，文化部已承諾審查時給予支持，經濟部也會先撥七千五百萬作為文創育成經費，以具體行動表達對支持。

昨天參訪過程出現一段插曲，數名民眾高喊「農地要農用，撤換陳金德」，並要趨前遞交陳情書，遭到警方阻止；縣府指出，尊重多元的聲音，宜蘭對農業的未來，有各種不同論述跟方向，只有理性討論，才找得到最大公約數。