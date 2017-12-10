〈中部〉拒設基地台 竹山人頂寒風守望

2017-12-10

中央里民不安 縣府建議看照

〔記者劉濱銓／南投報導〕位在竹山鎮社寮里紫南宮附近的中央里，最近有住戶與電信業者要在當地設置手機基地台，惟該社區正好是人口稠密處，且因該里已有二支基地台，現在社區核心地帶又要加裝一支，居民認為自身健康與權益遭漠視，近日聯合街坊在社區輪流守望，拒絕基地台入侵家園。

當地居民說，屋主之前口頭說不會安裝，但仍運來水塔打算掩人耳目，不料還是被民眾發現，日前就因要在水塔安裝發射器，被居民發現阻擋才作罷，但附近民眾都擔心類似事件重演，就算頂著寒風，也要在附近守望，不要讓基地台裝上去。

前竹山鎮長朱寶珍表示，屋主因不住當地，且不願面對民眾，不能體會居民的處境，由於當地有超市、郵局，附近住戶至少三百多戶，一旦基地台在社區設下去，民眾恐生活在電磁波的恐懼當中，為維護權益，一定會抗爭到底。

對此，南投縣政府建設處城鄉發展科表示，基地台架設須經NCC（國家通訊傳播委員會）核發執照，發射器架設也要看是否需要申請雜項執照，居民可向申設者要求出示相關文件，若未依規申請，可反對設置。

另外，由於基地台也算是鄰避設施，若設置引發陳情或抗議，NCC都會要求溝通，避免發生爭議，若民眾有需要，也能像縣府反映，一旦受理就會轉知NCC處理，讓相關爭議能在協調後有妥適的處置。