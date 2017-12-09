〈台北都會〉薪資系統個資外洩 北市府遭糾正

2017-12-09

〔記者施曉光、黃建豪／台北報導〕為處理轄下機關、學校、議會人員薪資發放、考績等業務，台北市政府斥資開發設計的「薪資發放管理系統」，由於沒有妥善保護個人資料，導致部分公務員姓名、薪資、考績等資料曝光在網路，以及台北市政府「智慧支付平台pay.taipei」及「單一陳情系統Hello Taipei Android版APP」有使用者帳號、密碼外洩情形，監察院內政及少數民族委員會前天為此審查通過監委高鳳仙、江綺雯調查報告並糾正台北市政府。

2千多人受害 嚴重疏失

高鳳仙、江綺雯指出，台北市政府於一百年間，將薪資系統主機由內網移至ＤＭＺ（邊界網路）區，卻未完善資安防護配套，一○六年一月間爆發員工個資外洩事件，使四萬餘名市政府員工陷於個資外洩風險，且因一百九十筆薪資報表檔案連結外露，其中十八張報表連結疑遭廿三個外部ＩＰ連結或下載，實際受影響員工數達二千三百一十三人，直到監察院約詢後，才個別通知疑遭個資外洩員工並採取因應措施，有嚴重疏失。

根據監委調查，台北市政府近三年來，共編列約二億一千萬餘元的資安防護預算，卻發生至少十九起資安事件，其中十七起有「系統漏洞且有明確事證可證實已發生資料遭洩漏」、「系統或資料遭竄改」或「業務運作遭影響或系統停頓」情事，高達十二起肇因於「應用程式漏洞」或「軟硬體漏洞」，兩起個資外洩，六起遭外部有心人士實際入侵，違失情節明確。

高鳳仙、江綺雯並表示，「智慧支付平台pay.taipei」及「單一陳情系統Hello Taipei」資安事件，係因採用國家發展委員會GCA SSL憑證進行加密，但該憑證當時與Google Play還不相容，台北市政府未能及時督促得標廠商改採其他商業電子憑證，以致短期間連續爆發兩件因未採用Https加密技術，而導致個資外洩爭議，核有疏失。

資訊局：已編補強、汰換預算

對此，台北市資訊局昨晚則發出聲明表示，資訊系統目前已規劃配合系統評估，進行資訊安全風險的補強，無法修補者會優先編列於明年度的預算中進行汰換，預算正在台北市議會審議中。另已對市府所有標準作業流程進行資訊安全檢測，並修訂市府APP上線ＳＯＰ及管理規定，要求市府所有APP均應符合經濟部工業局行動化應用軟體檢測標準，才能提供民眾下載使用。

資訊局也說，對於監察院的關心及指示，他們再一次表示感謝及虛心檢討，會在相關政策、處理流程及技術上持續加強。