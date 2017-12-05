〈中部〉（嘉縣）烏魚減產逾3成 烏魚子沒漲價

2017-12-05

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕疑受天候異常、氣溫偏高的影響，今年嘉義縣養殖烏魚頻傳細菌感染死亡，如與縣農業處統計去年產量六百三十五公噸比較，今年減產逾三成，但供給量減少，並未反映在烏魚子的產地價，原因是盤商預期景氣不好，買氣會衰退，令漁民氣結。

天熱染菌養殖魚大量死亡

農業處漁業科長張建成表示，剖烏魚子的烏魚養殖時間最少要兩年，風險相對增加，如去年剖烏魚子晚期吹南風，氣溫遽升，致結子率低，部分漁民被迫多養一年，卻因今年水溫高，易感染鏈球菌、奴卡氏菌，死亡率三成。

盤商預估景氣差買氣不熱

一名周姓漁民說，今年烏魚子育成率不佳，產量估僅去年的六成，照理供不應求，價格應該要上揚，結果大多維持平盤，甚至低於去年同期，盤商壓低價格的理由竟然是景氣差，預期禮品市場萎縮，可是還未到農曆年前送禮旺季，盤商這招「未卜先知」，讓漁民吃悶虧，真的太過分。

縣府農業處訪查，目前濕烏魚子七台兩重八百至八百五十元、八台兩重八百五十到九百五十元、九台兩重九百五十至一千○五十元，加工後烏魚子價格預估與去年差不多，四台兩一千六百元起、五台兩一千八百元起、六台兩二千元起、七台兩二千三百元起。

另，嘉縣布袋鎮再豐海產行自辦「台灣烏魚王」大賽，本月十五日截止報名，採隨到隨評審，已有三十多人參加，最高分九十六分，而一般烏魚子競賽是比加工成品，「台灣烏魚王」則是在漁民繳交剛剖下來的濕烏魚子，依其大小、色澤、養殖收成率與比率等評分；業者蔡義柏強調，主要目的是鼓勵漁民交流養殖技術，汲取別人的長處補自己的短處，避免走冤枉路、血本無歸，比賽取前六名，第一名獎金六萬元。