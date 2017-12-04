〈台北都會〉《北市議員初選》士林北投人選爆炸 泛藍泛綠都激戰

2017-12-04

〔記者郭安家／台北報導〕二○一八年台北市議員選舉，時代力量、社民黨各推五位參選人，導致士林北投、中山大同成為大綠小綠一級戰區，還出現前同事、前情人在不同黨「網內互打」。至於大藍、小藍一級戰區也是士林北投，還有大安文山及松山信義區；新黨人士更透露，主席郁慕明想把餅做大，士林北投區及大安文山區考慮再多提名一席。

士林北投區十三席議員中，民進黨二○一四年六位議員共獲四十．五二％選票，台聯黨議員陳建銘則有六．八五％選票，時代力量來勢洶洶，雖還未決定人選，但將衝擊選票吊車尾的民進黨議員林世宗。太陽花學運人士王奕凱昨更表示將退出民進黨，爭取時代力量提名。

中山大同 泛綠前同事對戰

中山大同區八席議員，二○一四年民進黨四位議員獲四十七．三二％選票、台聯黨則有三．五二％。時代力量擬推島國前進發起人之一林亮君，二○一四年之前，林亮君與該區民進黨市議員顏若芳，同為前市議員簡余晏辦公室助理，演變為前同事「網內互打」，簡余晏態度成為關鍵。

大安文山 舊情人同區互打

北市有六個選區，時代力量中正萬華區不提名，但提名五席名單中，確定還有松山信義區的吳崢，內湖南港區的口袋名單、割闌尾行動發起人林祖儀則未確定；特別的是，面對大安文山區的社民黨苗博雅參選，時代力量推出發言人林穎孟參選，林穎孟是苗博雅前女友，舊情人「網內互打」，話題十足。

至於社民黨也擬提名五席，召集人范雲表示，社民黨盼當選三席於議會組黨團，也有一區可保留彈性，把第三勢力的餅做大，也願與時代力量談合作、協調選區。目前確認人選還包括內湖南港區的律師陳又新，松山信義區呂欣潔仍在評估，中正萬華區林佳諭還在評估，中山大同區的律師李晏榕則動向不明；范雲說，士林北投一定推人，但暫不透露人選。

泛藍部分，親民黨除內湖南港區現任議員黃珊珊，中山大同區議員林國成。親民黨人士透露，可能會於松山信義區提名人選，至於中正萬華區提名，中正區里長徐立信有意加入親民黨參選，談過但還未確定。至於民國黨部分，該黨松山信義區市議員徐世勳也說，黨中央還在規劃，但不會只提名他一席。

新黨︰原則上每區都會提名

新黨人士則表示，郁慕明希望把餅做大，原則上每區都會提名，但士林北投區及大安文山區考慮在現任議員之外，均再多提名一席，但有新黨支持者擔心，新黨沒有兩席實力，擔心大膽提名「兩席都掛」。