〈中部〉連6年一毛未刪 嘉縣明年總預算通過

泛藍議員喊刪預算 表決未過
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣議會昨審議縣府一○七年度總預算案，泛藍議員提議，刪減文化觀光局兩案預算共一千四百萬元，經表決後，泛藍以八票輸給泛綠二十票，最後總預算案完成三讀，歲出規模為兩百四十五億元，連續六年一毛不刪；但縣長張花冠在議事廳答詢時，提及「國土計畫法草案」恐限制嘉縣發展，又見議員提議刪預算，感嘆「嘉縣老苦窮，離天堂近，離台北遠，快被中央遺忘」，不禁哽咽為嘉縣抱不平。
縣長哽咽 抱怨中央不重視
縣府目前長期債務為一百四十七．六九億元，舉債上限為一百六十七億元，已逼近舉債上限，短期債務為三十一．三五億元，舉債上限為六十九億元。
國民黨議員詹琬蓁說，世界搏茶會今年辦理經費八百萬元，明年增加至一千兩百萬元，建議刪減四百萬元，並提議刪除明年大地藝術季地景藝術裝置經費一千萬元；國民黨議員李國勝也質疑，花大錢辦搏茶會、做地景藝術，「老百姓能吃飽嗎？」要求刪預算。
無黨籍議員何子凡認為，搏茶會評價高，應延續辦理，建議大地藝術季多採用在地藝術家作品，納入社區協力創作；文化觀光局長許有仁回應，明年搏茶會將增加茶文創、結合詩與文學，安排活動吸引年輕人參與。
張花冠：補助少 節流闢財源
張花冠說，有直轄市辦花博活動，開口向行政院要求八十六億元補助，「我從心裡有感觸，才四百萬元（指搏茶會刪減四百萬元）吵成這樣」，她上任後，縣府幾乎已無舉債額度，因此進行組織改造、開發工業區來開闢財源，還不用花到公帑，拍攝影片行銷太平雲梯等嘉義景點。
張花冠說，前天趁著與總統蔡英文及行政院長賴清德餐敘時請命，指「國土計畫法草案」對農業縣造成衝擊，嘉縣有七萬多公頃特定農業區農地，若未提出「對地補貼」等措施，「農民永遠不能超生」。
縣議長張明達會後表示，張花冠是五星級縣長，為縣政努力，縣府財政困難，議會並不是不刪預算，而是財源真的有限，議員用心監督，也希望讓縣政順利推動。