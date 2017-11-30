〈台北都會〉塭仔圳市地重劃 將排除爭議範圍

2017-11-30

美華新村等區 三百多名地主受影響

〔記者葉冠妤／新北報導〕塭仔圳市地重劃案爭議有解！因部分合法房屋居民反迫遷，導致塭仔圳重劃案延宕多年，新北市府今年九月重新召開地方說明會，將採分區開發，昨天的都市計畫委員專案小組會議上在決定，在告知所有地主權益將有所變動的前提下，美華新村、輔大捷運站二號出口、輔大三角商城、磚雅厝社區、三泰路等爭議區將排除重劃範圍，預計影響三百多名地主。

因塭仔圳重劃案損及部分合法房屋居民的居住權，包括美華新村、輔大三角商城、磚雅厝社區、三泰路、文程路等爭議區都有居民陳情，要求排除重劃；市府雖已表態將剔除，但住戶至今都未看到修改過後的都市計畫圖，昨天專案小組開會前，塭仔圳反迫遷連線成員拉布條，要求市府應拿出全圖與公文佐證，讓居民安心。

昨天會議上，爭議區的住民輪番發言，有民眾說家族世居四、五十年，房子只有三十坪大，重劃後只剩不到二十坪，「怎麼蓋房住人？」也有民眾說，三年曾市府也曾邀請住戶表達心聲，但大家最後卻獲得一紙「不予採納」的公文，僅用四個字就剝奪了好幾百人的居住權利。

文程路未達排除標準 將再詢意願

新北市城鄉發展局長柳宏典最後裁示，在告知所有地主排除重劃後的影響，將爭議區排除重劃案，城鄉局都市計畫科長謝惠琦補充，因文程路陳情住戶面積未達排除標準，需再進一步了解其他住戶意願，接下來會交由新北市都委會大會審議，再送往內政部。