〈南部〉高市週六停水10小時 影響逾1.7萬戶

2017-11-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕自來水公司七區處推動「澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗」，高市三民、鳥松、鳳山、左營、楠梓、前鎮等六區，本週六上午八時至傍晚六時停水，總計影響一萬七千四百戶，呼籲用戶儲水備用。

停水9千4百戶 8千戶降水壓

停水戶數九千四百戶，範圍是長庚醫院、圓山飯店、正修科技大學、文山綜合高中、宿舍一、二、三村；鳳山區忠孝、忠義、中和、文德、武慶、武漢、新武、新強等里，高速公路以西。

鳥松區大華、夢裡、鳥松、坔埔里鳥松國中一帶；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞岡、瑞西；左營區莒光、光輝；楠梓區和昌、慶昌、興昌、隆昌、大昌、秀昌。

三民區民族路以東，高醫、博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣復、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛等停水。

水壓降低八千戶，範圍為苓雅、鼓山、鹽埕、新興區、仁武區（含仁武工業區）、鳳山區協和、文衡、赤山、左營區。

三民區民族路以西，鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、德北、港北、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、九如、川東、豐裕、力行、裕民等，大樓周邊住戶因水壓降低，用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。