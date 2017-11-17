〈北部〉福祿壽殯葬園區將營運 議員催交通配套

2017-11-17

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕苗栗縣政府民政處預估，「福祿壽殯葬園區」最快一個月內正式營運，但有縣議員認為將衝擊台一線交通，要求縣府於啟用前做好完善配套措施。另，竹南鎮公所為解決第三公墓停車問題，編列九百萬元，規劃利用附近一公頃用地做為停車場，但鎮代會認為不符效益，不排除刪除這筆預算。

苗縣府︰將請業者向公路總局申請

縣府上月公告准許後龍鎮「福祿壽殯葬園區」有條件啟用，民政處長彭基山昨天接受議員劉順松質詢時，表示縣府正審查業者的營業許可部分，若審查通過，業者再向經濟部申請許可並加入公會後，即可營運，預估一個月內完成。

劉順松指出，目前園區周邊道路出入口沒有紅綠燈，營運後禮儀社、喪家等車流湧入，不僅影響交通，甚至容易引發事故，要求縣府於營運前需有完善配套措施。

彭基山坦言，南往北方向須迴轉才能進入，一定會打結，因台一線屬公路總局苗栗工務段管理，縣府將請業者向苗栗工務段申請。

竹南第三公墓建停車場 鎮代反對

竹南鎮第三公墓已有普覺堂納骨塔，並著手興建第二座納骨塔，公所考量法會期間周邊缺乏停車空間，計畫利用公義路旁閒置空地做為停車場，並將鄰近的福爾摩沙高速公路橋下空間當作備用停車空間。

鎮代會主席方進興及代表陳文鋒昨天質詢時，表達反對立場，認為該地設置停車場，只滿足法會期間停車需求，平常卻都閒置，不符效益，公所只需行文公路總局取得福高高架橋下空間使用權，規劃成停車場，搭配接駁車，即可解決。

鎮長康世明表示，闢建新停車場，民眾可就近步行參加法會，若僅設於福高橋下，須搭配接駁車，不夠便民，但仍尊重代表會審查預算權力。