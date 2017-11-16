〈南部〉露胸圖狡脫不成 女賊誆化療

2017-11-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市施姓女賊前天假借手機充電，到鳳山區一家土地公廟無所不偷，連八旬阿嬤拜拜也被偷，卻因偷過頭忘了拿手機折返被抓，警前掀衣露胸部狡脫不成，改哀號罹癌化療否認犯案，警方調出她行竊畫面，她見事跡敗露才認栽。

警方調查，施姓女子（五十一歲）有竊盜前科，前天到鳳山區土地公廟，佯裝手機沒電要借充電器，廟公好心借她充電，不料竟在土地公面前，行竊香環、打火機，連衛生紙也拿。

誇張的是，何姓阿嬤（八十多歲）到廟裡拜拜，施女假借與她聊天，突然伸手環抱阿嬤，將手伸入對方口袋，扒走現金四百元，得手後一度駕車逃逸，才驚覺手機留在廟裡充電，趕緊駕車折返停在對面，下車求助女房仲幫忙。

剛好阿嬤從廟裡追出，發現施女與女房仲交談，指著施女大喊「抓賊」，跑到對面與她理論，女房仲也很機警，趁兩人爭執之際，打電話報警，幫阿嬤要錢，等候警方到來。

鳳山警分局文山所長吳明忠據報火速到場，當場攔下施女「我要看證件」，沒想到施女當場抓狂「要看什麼？要看奶嗎？」意圖狡脫不成，改為哀號「我在做化療」，還脫帽露出掉髮模樣，「不要這樣為難我」。

警方表示，施女一度否認行竊，經警方調閱監視器畫面，她見事跡敗露，才坦承犯行不諱，帶同警方起出贓物，施女在警局見到阿嬤，當場下跪痛哭懺悔，自責改不了順手牽羊的壞習慣，阿嬤伸手拍她的背，安慰她要改邪歸正，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。