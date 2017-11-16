〈南部〉兼3工作養2子 單親曹秀莉不喊苦

2017-11-16

獲選屏東家扶自強家庭

〔記者羅欣貞／屏東報導〕單親媽媽曹秀莉嫁來台灣約二十年，在丈夫過世後，一肩扛起照顧家庭責任；與先生離異的卜珍露獨自扶養兩個孩子，並照顧生病的母親；單親爸爸薛詔勇再苦也為家人撐起一片天，三人均獲屏東家扶中心選拔為自強家庭，將於本月底接受表揚。

四十六歲曹秀莉來自中國，因丈夫迷上簽賭，家庭面臨龐大債務，她為家計，早上到早餐店工作、下午擺攤賣沙威瑪，八年前丈夫中風過世，她扛下養家責任。

曹秀莉一大早出門到早餐店，接著到診所清潔打掃，下午擺攤，傍晚趕回家料理餐點、陪伴兩個孩子，晚上再到夜市繼續做生意，凌晨一點才拖著疲憊身子回家，常一天工作超過十二小時，「還好孩子們都貼心懂事、認真向上」，這是她最欣慰之處。

卜珍露、薛詔勇 同獲表揚

來自原住民鄉的卜珍露今年六十六歲，與丈夫離異後，獨自扶養兩名孩子，去年十一月，她在前往山上農耕途中，因路面不平，連人帶車摔進水溝，傷勢經過幾個月休養，才恢復工作；她是家中主要經濟支柱，年邁母親因小腦萎縮長期臥床，她要幫忙抽痰、翻身拍背；還好兩個兒子很爭氣，都考上國立大學，是她最大安慰。

五十一歲薛詔勇是單親爸爸，十三年來獨自照顧兩個孩子及母親，九年前開始在枋山休息區和母親一起擺攤賣花生和椰子水，幾乎全年無休，但收入不高，為讓孩子專心讀書，再苦也撐下來，大女兒從小學到高三，成績都在校排前三名，小兒子學業表現亦佳，兩姊弟都是家扶獎學金的常客。