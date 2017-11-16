〈南部〉東區虎尾寮重劃區放寬 增診所業

2017-11-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕東區虎尾寮重劃區是否有後甲斷層帶經過尚未明確，目前屬於低密度住宅區，可是隨著居住人口增加與生活機能需求，南市東區細部計畫第二次通盤檢討計畫，通過虎尾寮重劃區「第二種住宅區」（都市計畫劃設土地使用分區）可新設診所，是該重劃區開發廿年來首度放寬，將讓當地就醫、就學更方便。

東區新增兩處停車場用地

此外，東區交通量大，停車空間不足，這次都計檢討也新增兩處停車場用地，面積共○．二九公頃，其中一處在文化中心旁，另一處則位在大同路、林森路交叉口東南側（大林國宅對面），均在精華商圈釋出公有地「造福人群」。

都發局表示，虎尾寮第二種住宅區原已可做一般零售業、服務業等使用，隨著周邊居住生活機能需求提高，加上人民陳情建議及考量地區基礎服務設施，因此這次通盤檢討，市都委會大會審議通過，適度放寬虎尾寮第二種住宅區使用項目，新增可做「診所、醫學檢驗業」等容許使用項目，大約在復興國小、裕忠路、裕文路一帶周邊。

一九九六年開發的虎尾寮重劃區，因是低密度住宅區，近年來已形成林蔭大道的高級住宅群。都發局也強調，雖然適度放寬虎尾寮第二種住宅區使用項目，但仍維持重劃區低密度住宅區原則，並不會帶來人口密集影響性及衝擊當地環境品質。